20 فيلماً لا تفوتوا فترة الأعياد من دون أن تشاهدوها!

ميرنا وليد - بيروت - تحمل فترة عيد الميلاد المجيد وعيد رأس السنة، الكثير من البهجة والفرح لقلوب الناس، يفضلون إمضاء وقتهم في المنزل مع أصدقائهم وعائلاتهم، ومشاهدة الأفلام مع كوب دافئ من القهوة، إلى جانب شجرة الميلاد.



إليكم قائمة بـ 20 فيلم لا تفوتوا فترة الأعياد من دون أن تشاهدوها.

فيلم "Home Alone-1990"

فيلم "The Preacher’s Wife-1996"

فيلم "About A Boy-2002"

​​​​​​​فيلم "A Christmas Carol-2009"

​​​​​​​فيلم "A Christmas Prince-2017"

​​​​​​​فيلم "A Christmas Story-1983"

فيلم "A Very Harold And Kumar Christmas-2011"

​​​​​​​فيلم "Bad Santa-2003"

فيلم "Elf-2003"

فيلم "Frozen-2013"

فيلم "Gremlins-1984"

فيلم "Home Alone 2 Lost in New York 1992"

فيلم "How the Grinch Stole Christmas-2000"

فيلم "Just Friends-2005"

فيلم "Love Actually-2003"

فيلم "The Best Man Holiday-2013"

فيلم "The Family Stone-2005"

فيلم "The Holiday-2006"

فيلم "The Nightmare Before Christmas-1993"

فيلم "The Polar Express-2004".