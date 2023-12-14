أسما شريف منير تثير الجدل من جديد وتحلق شعرها زيرو وتعلق:" اتجرجرت"

محمد اسماعيل - القاهرة - نشرت الفنانة أسما شريف منير مجموعة صور جديدة تكشف خلالها عن "حلاقة" شعرها مرة أخرى، وصبغته باللون الأشقر الثلجي"، قائلة:" مبسوطة أوي باللوك بتاعي".

وكتبت أسما عبر ستوري عبر حسابها على إنستجرام، :" اللوك ده عجبني ومريح بالنسبة لي ".

وأضافت أسما شريف منير :" حاولت أتخلص من اللوك ده وأخلي شعري يطول لكني حلقت شعري تاني وكنت رايحة أعمل ضوافري بس اتجرجرت.

وتابعت أسما شريف منير " مرتاحة أوي بس مش بشجع حد يعمل كده".

وأثارت أسما الجدل بمجرد نشرها مقطع فيديو وهي تحلق شعرها، وخرج والدها الفنان الكبير شريف منير للدفاع عن حريتها في اختيار مظهرها ودعمها في مقطع فيديو".