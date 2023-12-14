قبل بدايته بساعات مفاجآت حفلات "ساوند ستورم الرياض" منها ويل سميث ومحمد رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

شهدت خريطة حفلات مهرجان "ساوند ستورم"، المقام في الرياض، عدة مفاجآت، قبل ساعات من إقامة أولى لياليه مساء اليوم الخميس 14 ديسمبر، وأبرزها ابتعاد النجم محمد رمضان عن المشاركة.

إدارة المهرجان المقام بالفترة من 14 إلى 16 ديسمبر، كشفت عبر موقعها الرسمي، عن القائمة النهائية للمشاركين، والتي شهدت أكثر من تعديل.

ومن بين المفاجآت، خروج النجم محمد رمضان، من قائمة المشاركين، بعد الإعلان عن مشاركته في إحياء ثالث ليالي المهرجان، مساء السبت 16 ديسمبر.

ويشهد يوم السبت، مشاركة فريق كايروكي، والنجمة اللبنانية نانسي عجرم، وأحمد سعد ، وحسن أبو الروس، والكويتية داليا المبارك.

النجم الأمريكي ويل سميث، كان صاحب المفاجأة الثانية، إذ من المقرر مشاركته مع الدي جي جيزي ديف، في تقديم فقرة غنائية، ضمن فعاليات المهرجان، مساء غدا الجمعة.

وتشهد ثاني ليالي المهرجان، غدا الجمعة، أكبر حضور لنجوم الأغنية المصرية، وهم روبي، و حكيم، وحميد الشاعري، ورامي صبري، وعسيلي.

ومن النجوم العالميين المشاركين في المهرجان، مساء غدا المغني الأمريكي كريس براون ، والدي جي الهولندي مارتن جاركيس، وفريق الهيب هوب الأمريكي بلاك ايد بيز.

و في ثالث ليالي مهرجان ساوند ستورم، أنضم مغني الراب فيفتي سنت، إلى نجوم الحفلات المقامة يوم السبت 16 ديسمبر، ومنهم الدي جي الهولندي أفروجاك، و فريق موسيقى الاليكتريك السويدي سويدش هاوس مافيا.

النجم عمرو دياب، يشارك مساء اليوم الخميس، في إحياء أول ليالي المهرجان، مع نخبة من أبرز النجوم، ومنهم مغني الراب ترافيس سكوت، والمطربة اللبنانية إليسا، و الدي جي الأسكتلندي كالفين هاريس، و الفريق الأمريكي ميتاليكا. ومغني البوب الأفريقي ويز كيدز

وتقام حفلات المهرجان على 8 مسارح، بمشاركة 200 فنان وفرقة موسيقية ، من أبرز نجوم الموسيقى والغناء في العالم، ومنهم كريس براون، وديفيد جوتيه، وكالفن هاريس.