"الجونة السينمائي" يستبدل السجادة الحمراء بأخرى تشبه الرمال في دورته الاستثنائية

محمد اسماعيل - القاهرة - الجونة- منى الموجي:

يواصل مهرجان الجونة السينمائي العمل على قدم وساق قبل ساعات من انطلاق حفل افتتاح دورته السادسة والاستثنائية، المُقامة على شاطئ البحر الأحمر مساء اليوم الخميس 14 ديسمبر.

واستبدل المهرجان السجادة الحمراء الشهيرة والتي اعتادت المهرجانات والعروض الأولى للأفلام على استخدامها وفرشها لاستقبال النجوم والضيوف، بسجادة بلون الرمال.

وشهدت الجونة أمس الأربعاء وصول عدد من النجوم استعدادا لحضور فعاليات المهرجان المختلفة، وبينهم: جمال سليمان، محمد فراج، نسرين طافش، إنجي المقدم، نجلاء بدر، أمير المصري، هاني رمزي، بسنت شوقي، داليا شوقي.

مهرجان الجونة السينمائي

تأسس عام 2017، ويُعد أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف مهرجان الجونة السينمائي إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال فن السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي. يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة الجونة السينمائية، وهي فعالية موجهة لصناعة السينما، خُلقت بهدف تطوير وتمكين صناع الأفلام المصريين والعرب، ومساعدتهم على إيجاد الدعم الفني والمالي اللازم. تتكون المنصة من منطلق الجونة السينمائي، وجسر الجونة السينمائي اللذين يقدمان الفرص للتعلم والمشاركة، إلى جانب جسر الجونة السينمائي وهو مختبر لتطوير المشروعات وتنفيذ الإنتاجات المشتركة. والإضافة الأحدث إلى منصة الجونة السينمائية هو سوق الجونة السينمائي الذي يضم معرض الجونة للأفلام القصيرة حيث يتفاعل صنّاع الأفلام الواعدين مع السينمائيين المخضرمين.