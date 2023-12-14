بـ"حلق في أُذنه".. عمرو دياب يروج لألبومه الجديد "مكانك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

كشف النجم عمرو دياب، عن اسم ألبومه الغنائي الجديد، والمقرر طرحه عبر منصة أنغامي، وتطبيق إحدى شركات المحمول.

عمرو، الذي ظهر من جديد مرتديا الحلق في أذنه اليسرى، في أحدث صورة له عبر صفحته في موقع فيسبوك، في تعليق له، كتب:" مكانك ألبوم جديد قريبا"

النجم عمرو دياب، تعاون في الألبوم مع الشعراء تامرحسين، وبهاء الدين محمد، وأيمن بهجت قمر، ومؤلف أغاني المهرجانات مصطفى حدوتة، من الملحنين عزيز الشافعي، ومحمد يحيى، ومن الموزعين توما، ووسام عبد المنعم.

النجم عمرو دياب، الذي يستعد للمشاركة في مهرجان "ساوند ستورم الرياض"، في الثامنة مساء اليوم الخميس، طرح في موسم الصيف أغاني، (خلص على قلبي)، ( قولي إسمي)، و ( والله أبدا)، بالإضافة إلى (يا ليل)، مع نجله عبد الله.