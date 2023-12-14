شكرا لقرائتكم خبر عن الكوميديا تسيطر على البرومو التشويقي لفيلم "عصابة عظيمة" لـ إسعاد يونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الشركة المنتجة لفيلم "عصابة عظيمة" بطولة النجمة إسعاد يونس، البرومو التشويقي الرسمي للعمل المقرر طرحه في يناير المقبل ضمن أفلام موسم رأس السنة.

وسيطرت الكوميديا بشكل كبير على المشاهد المختلفة للبرومو، إذ ظهرت إسعاد يونس بشخصية "عظيمة"، وهي فاقدة للنظر، ويتعرض ابنها "كريم عفيفي"، للنصب، فتشكل عصابة لرد حقه، وسط العديد من المفارقات الكوميدية.

ويشارك في بطولة الفيلم بجوار إسعاد يونس كل من: محمد محمود، رنا رئيس، عنبة، فرح الزاهد، محمد ثروت، عارفة عبد الرسول، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف هاجر الإيبياري، ووائل إحسان.

وتدور أحداث الفيلم حول إسعاد يونس التي تقدم شخصية والدة كريم عفيفي الذي يتعرض لعملية نصب كبيرة، ويتفق الثنائى على ضرورة استرداد حقهما من خلال تشكيل عصابة، فيلم عصابة عظيمة من تأليف هاجر الإبياري ومن إخراج وائل إحسان، ومن بطولة إسعاد يونس، كريم عفيفي ورنا رئيس، محمد ثروت، محمد محمود، عنبة، فرح الزاهد.

يذكر أن آخر أعمال إسعاد يونس في السينما فيلم "200 جنيه"، الذي عرض 2021، وشارك في بطولته: أحمد رزق، أحمد السقا، هاني رمزي، خالد الصاوي، طارق عبدالعزيز، ليلى علوى، مي سليم، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين، كما ظهرت مؤخرا كضيف شرف في فيلمي "فضل ونعمة" و"من أجل زيكو" 2022.