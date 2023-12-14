بالفيديو: فنان سعودي يروي قصة تلقيه عروض زواج من 3 نساء من علية القوم.. ولهذا السبب رفض

كشف الفنان راجح الحارثي عن تلقيه عروض زواج من نساء يحملن أسماء معروفة ومن أعلى الطبقات الاجتماعية، حسب قوله.

وأكد الحارثي أنه تلقى ثلاثة عروض زواج، لكنه رفض جميعها، وكانت النساء المقترحة يحملن أسماء مشهورة وينتمين إلى أعائلات معروفة.

وأوضح قائلاً: “كانت العلاقة في البداية مجرد عمل مشترك في الإعلانات والمشاريع، وبعد ذلك تطورت الأمور”.

وروى الحارثي تفاصيل إحدى العروض التي تلقاها من سيدة معينة، حيث قال: “أرسلت لي صورة لقاعة المجلس في قصرها، وكانت قد وضعت صورتي في القاعة. سألتها عن السبب، فأجابت: ‘أرغب في أن تكون زوجي وفقًا لسنة الله'”.

وأضاف أن سبب رفضه للعرض يعود إلى أنه لم يجد السيدة جميلة، وأنه كأي شخص يرغب في أن يكون زوجته جميلة.