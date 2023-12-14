احتفلت الفنانة البحرينية أميرة محمد بعيد ميلادها الحادي والأربعين، حيث ظهرت في مقطع فيديو وهي تحمل قطعة كيك وتطفئ شمعة ميلادها بسعادة، وبدت وكأنها أصغر من عمرها الحقيقي.
وقد لاقى المقطع تفاعلاً واسعاً من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أشادوا بمظهر الفنانة وجمالها، وأكدوا أن العمر مجرد رقم وأنها تتمتع ببشرة نضرة وإطلالة شبابية.
يُذكر أن الفنانة أميرة محمد بدأت مسيرتها الفنية في عام 1994 من خلال المسرح، حيث شاركت في عدة مسرحيات، ثم انتقلت للعمل في التلفزيون، حيث شاركت في العديد من المسلسلات، من أبرزها “العو عو لمه”، “وجوه من شمع”، “صياحة صياحة”، و”سكتم بكتم”.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد الفنانة أميرة محمد تحتفل بعيد ميلادها الـ 41 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.