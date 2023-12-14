شاهد الفنانة أميرة محمد تحتفل بعيد ميلادها الـ 41

احتفلت الفنانة البحرينية أميرة محمد بعيد ميلادها الحادي والأربعين، حيث ظهرت في مقطع فيديو وهي تحمل قطعة كيك وتطفئ شمعة ميلادها بسعادة، وبدت وكأنها أصغر من عمرها الحقيقي.

وقد لاقى المقطع تفاعلاً واسعاً من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أشادوا بمظهر الفنانة وجمالها، وأكدوا أن العمر مجرد رقم وأنها تتمتع ببشرة نضرة وإطلالة شبابية.

يُذكر أن الفنانة أميرة محمد بدأت مسيرتها الفنية في عام 1994 من خلال المسرح، حيث شاركت في عدة مسرحيات، ثم انتقلت للعمل في التلفزيون، حيث شاركت في العديد من المسلسلات، من أبرزها “العو عو لمه”، “وجوه من شمع”، “صياحة صياحة”، و”سكتم بكتم”.