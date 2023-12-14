شكرا لقرائتكم خبر عن انتقادات لـ برادلى كوبر بسبب كيليان مورفى .. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقد المعجبين الممثل العالمى برادلي كوبر بسبب الاسقاط الواضح الذى قام به على زميله النجم العالمى كيليان ميرفي، وأدلى كوبر بهذه التعليقات في برنامج "Actors on Actors" الذي يعرض على قناة Variety، حيث ظهر مع الممثلة العالمية إيما ستون.

وتحدث المخرج والممثل الرئيسي لفيلم Maestro مع ستون حول الاستعدادات التي قامت بها لفيلمها Poor Things.



برادلي كوبر وكيليان ميرفي

استغرق إنتاج فيلمي Maestro وPoor Things ست سنوات، وقال كوبر: "أشعر أنك لم تكن لتتمكن من إنتاج Poor Things إذا لم يكن لديك قدر هائل من الإعداد، والأمر نفسه مع Maestro".

كان تعليق كوبر التالي هو الذي اعتقد المعجبون أنه موجه إلى مورفي: "لم يكن الأمر وكأنك تلقيت مكالمة، وفي غضون ستة أشهر ستفعل ذلك، كان يجب أن يستغرق هذا سنوات".

تتزامن ملاحظة كوبر مع مقدار الوقت الذي استغرقه مورفي للتحضير لدور جي روبرت أوبنهايمر. في مقابلة مع NME، ورد أن مورفي كان لديه ستة أشهر للبحث عن عالم الفيزياء النظرية.

ومن بعد هذه التصريحات تفاعل المعجبون مع المحادثة على X، كتب مستخدم بملاحظة شخصية أكثر بكثير حول كوبر: "قال والدي ذات مرة أكد إنه لا أحد في تاريخ الأفلام يريد جائزة الأوسكار أكثر من برادلي كوبر، وربما يكون هذا هو البيان الأكثر دقة على الإطلاق".

وأجاب آخر أحد المستخدمين: "لقد تم تجاهل ترشيح الإخراج لـ A Star is Born بعد أن وصلت إليه جميع الأسماء المهمة على ما أعتقد".