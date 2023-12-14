بالصور- أسما شريف منير تتألق بالكاجوال وأنوثتها تخطف الأنظار

ميرنا وليد - بيروت - أطلت خبيرة التجميل المصرية أسما شريف منير، إبنة الممثل المصري شريف منير على الجمهور بلوك مميز من خلال صور نشرتها عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث ظهرت بإطلالة كاجول إرتدت فيها توب باللون الأسود مع سترة باللون الأزرق والأسود واسعة وسروال أسود ضيق وطبقت مكياج رائع أظهرت من خلاله جمال وجهها.

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وكانت أسما شريف منير قد نشرت فيديو بعنوان “ايه أتغير في حياتكم بعد 7 أكتوبر؟”.

وتحدثت أسما خلال الفيديو عن معاناة الشعب الفلســ طينى وما يتعرضون له بعد يوم 7 أكتوبر، ومثابرة أهالى غـ ـزة مع القصف المستمر من قبل الجيش الإسرائيلي.

وأشارت أسما في الفيديو أنها بعد يوم 7 أكتوبر نظرتها إلى العالم تغيرت تماما، قائلة: “كل حاجة اتغيرت كل حاجة بشوفها بشكل مختلف وبحسها بشكل مختلف ٧ أكتوبر غير العالم كله كما تعلمت الصبر على الشدائد والابتلاء” .

