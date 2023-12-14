أوبرا وينفري تحظى بلوحة إلى جانب أهم المشاهير في المعرض الوطني الأميركي-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - تواجدت مقدمة البرامج الحوارية الأميركية الشهيرة أوبرا وينفري في معرض الصور الوطني التابع لمؤسسة سميثسونيان، حيث كشف الغطاء عن لوحة زيتية لها بدت فيها بفستان بنفسجي فضفاض وهي تقف في الهواء الطلق بجوار شجرة، لتضاف إلى مجموعة من الشخصيات الأميركية البارزة.



واللوحة رسمها الفنان شون مايكل وارين المقيم في شيكاغو، وتنضم لوحة وينفري بذلك للوحات مشاهير من الأمريكيين، من بينهم المدافعة عن إلغاء الرق هارييت توبمان، والرئيس أبراهام لينكولن، والرئيس الأسبق باراك أوباما، والسيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما.

ورصدت أوبرا وهي سيدة أعمال وناشطة في مجال العمل الخيري، مرتدية الأبيض إلى جانب لوحتها وعبرت عن سعادتها بهذا التكريم وقالت في حفل إزاحة الستار عن اللوحة: "من بين كل الأحلام التي راودتني، لم أكن أعلم حتى أن هناك معرضًا وطنيًٍا"، وعلقت :"إنها لم تكن تحلم أبدًا بوضع صورة لها بالمتحف الموجود في واشنطن".

وكانت أوبرا لفتت الأنظار إليها خلال العرض الأول لفيلم Color Purple بخسارتها الكبيرة لوزنها إذ ارتدت فستاناً من Dolce & Gabbana باللون البنفسجي وبدت رشيقة وأنيقة للغاية.

وكشفت أوبرا أنها قررت إجراء تغيير شامل في حياتها لتحسين صحتها والمحافظة على لياقتها،كما أنها إلتزمت بالتمارين الرياضية والمشي، وعن إستخدامها دواء نفت الخبر وحذرت من تناوله لا سيما المراهقين، وأقرت أنها فكرت بتناول دواء لمساعدتها على خسارة وزنها لكنها تراجعت، وشاركت أوبرا مؤخرًا بحلقة نقاش بعنوان "الحياة التي تريدها: حالة الوزن" على قناة أوبرا ديلي، حيث ناقشت أزمة السمنة والوزن، التي تؤثر على ملياري شخص بالغ على مستوى العالم.