بعد دعمها لفلســ طين .. تايلور سويفت تتعرض للهجوم من متابعيها

ميرنا وليد - بيروت - تعرضت النجمة العالمية تايلور سويفت للهجوم من قبل متابعيها، وذلك بعدما حضرت عرضًا كوميديًا برفقة سيلينا غوميز في نيويورك للممثل الأميركي من أصول مصرية رامي يوسف، لجمع الأموال لجهود الإغاثة في قطاع غــ زة، وهو ما اعتبره معجبي تايلور مساندة لشعب فلســ طين ومن هنا بدأ الهجوم عليها .



ولم تقم تايلور سويفت بالرد، حسبما ذكر موقع الديلي ميل.

ومن المقرر أن تذهب جميع عائدات العرض إلى منظمة لمساعدة اللاجئين في الشرق الأدنى الأميركية، وهي منظمة غير حكومية تعمل حاليًا على تقديم المساعدات الإنسانية في غــ زة، وذلك بعد العدوان الأسرائيلي على قطاع غـ زة.

وأعلن رامي يوسف، الذي حقق نجاحاً كبيرا من خلال المسلسل التلفزيوني "Ramy"، أن جميع عائدات ما تبقى من جولته " More Feelings " ستذهب إلى المؤسسة لمساعدة الفلســ طنيين.