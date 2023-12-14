ملكة جمال لبنان لعام 2018 ساحرة بإطلالة من الفرو-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - شاركت ملكة جمال لبنان لعام 2018 مايا رعيدي متابعيها في خاصية "القصة" بصفحتها الرسمية في موقع للتواصل الاجتماعي صورة لها التقطت من داخل أحد المصاعد.

وتألقت مايا بإطلالة شتوية أنيقة اختارت لها اللون البني فارتدت توب من الفرو تميّزت بأن كميها من تحت الكوعين جاءا بقماش عادي ثم جاءت قطعتا فرو على الرسغين لتكمل جمال هذه القطعة المميزة.

واختارت مايا سروالاً جلدياً ملائماً كما صففت شعرها بطريقة ناعمة إذ وضعت فيه مشبك شعر على شكل فراشة باللون الوردي وجاء طلاء الأظافر باللون نفسه.

وتعتبر مايا فاشينيستا لأنها تدأب على استعراض ملابسها المميزة بشكل شبه يومي مع متابعيها مختارة أجمل الفساتين والبدلات والإطلالات.

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