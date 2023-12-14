«البيت الولاني» تُعيد مجد القاسم للساحة الغنائية

ياسر رشاد - القاهرة - عاد الفنان مجد القاسم، إلى الساحة الغنائية، إذ طرح أغنية جديدة بعنوان «البيت الاولاني»، عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا «يوتيوب» .

الأغنية هي من نوعية الاغاني الدرامية الوجدانية التي اشتهر بها «القاسم» على مدار تاريخه الفني، وهي من كلمات عادل حراز، ألحان مجد القاسم، توزيع موسيقي احمد بدوي.

وتقول كلماتها: البيت الأولاني.. واحشني من زمان.. فيه عمري وذكرياتي.. والحب والأمان.. مشيت لحد البيت.. لاقيت مكانه بيت.. في ناس عني غريبة.. وقلوب مهيش حبيبة.. ياريتني ما حنيت ولا من البعد جيت.

وصرح المطرب مجد القاسم بأن «البيت الاولاني» تحكي عن مشاعر مغترب عاد ولم يجد بيته القديم الذي تربى فيه ليبعث كل مشاعره وذكرياته من خلال بيته الأول.

وأضاف القاسم انه يعتبر الاغنية رمزية الى حد ما في ظل ما نعيشه من تهجير قسري لأهل وسكان قطاع غزة مثلما حدث في النكبة الأولى مع تهجير الفلسطينيين من بلداتهم الى الضفة والقطاع عام 1948.

وأعلن القاسم انه من المقرر تكرار التعاون بينه وبين المنتج ريتشارد الحاج في العديد من الاعمال الغنائية خلال الفترة المقبلة.

آخر أعمال مجد القاسم

الجدير بالذكر ان اخر اعمال المطرب مجد القاسم اغنية بعنوان «أولى القبلتين» عن احداث فلسطين والعدوان الاسرائيلي على غزة، وهي من كلمات سميح القاسم وألحان مجد القاسم ايضا.