مريم الخشت ووالدها الشيف عماد فى ضيافة «صاحبة السعادة»

ياسر رشاد - القاهرة - تستضيف الإعلامية إسعاد يونس، الفنانة الشابة مريم الخشت ووالدها الشيف عماد وذلك في برنامجها «صاحبة السعادة» والذي يذاع على شاشة Dmc يومي الاثنين والثلاثاء في تمام الساعة الحادية عشر مساء.

يتحدث عماد الخشت وابنته مريم لأول مرة عن اختلاف الأجيال بين الاب وابنته وعلاقة والدها بـ"صاحبة السعادة" وتزاملهم في أثناء الجامعة وعلاقتها بوالدها ونصائحه لها في مجال الفن.

مريم الخشت ووالدها

في حلقة الثلاثاء من البرنامج، تستضيف إسعاد يونس مجموعة من أهم الشركات المصرية في حلقة من حلقات "صنع في مصر" والتي يتميز بها البرنامج عن غيره من البرامج بإلقاء الضوء علي المنتجات والشركات المصرية.

جدير بالذكر أن حلقات "صنع في مصر" تجد متابعة واسعة من كافه الجمهور الوطني العربي لتميزها في إبراز أهم المنتجات المصرية وإلقاء الضوء على منتجات الشباب.

مريم الخشت ووالدها

وتألقت الفنانة مريم الخشت مؤخرًا فى مسلسل «عملة نادرة» بطولة النجمة نيللي كريم الذي عرض فى شهر رمضان الماضى، وقالت عن مشاركتها به: « إنها تكون سعيدة عندما يكون هناك منتجون ومخرجون لديهم ثقة فى موهبة أى فنان بعيدا عن شكل الفنان نفسه ».

وأضافت مريم الخشت، خلال تصريحات متلفزة، قائلة:" أن المخرج يريد فنانا معينا لأنه مؤمن بأن موهبة هذا الفنان سيخرج ما يريده المخرج.

مريم الخشت

وتابعت مريم الخشت، "أناس كثيرون قالوا لى كيف ستقدمين دور صعيدى فى عملة نادرة، فمظهرك لا يوحى بأنك تستطعين تقديم دور صعيدى، ولكن كنت سعيدة بالدور الذى قدمته فى المسلسل".

وكانت علقت الفنانة مريم الخشت، على دورها في مسلسل عملة نادرة، قائلة: "ناس كتير استغربت إني هعمل دور صعيدي في المسلسل".

مريم الخشت وخطيبها وكريم قاسم وصدقي صخر

وقالت "الخشت" خلال مداخلة هاتفية، "لم أقلق من الدور رغم اندهاش الكثيرين، وشعرت بسعادة كبيرة بعد ترشيحي للدور في مسلسل عملة نادرة".

عوامل نجاح مسلسل عملة نادرة كانت كثيرة

وتابعت: "سعيدة بتواجد منتجين ومخرجين لديهم ثقة في موهبة أي ممثل"، مردفة: "عوامل نجاح العمل الفني كانت كثيرة، وهذا الأمر ساهم بشكل كبير في خروج المسلسل بهذه الصورة المتميزة".

مسلسل عملة نادرة اكتملت فيه عناصر النضج الفني

ومن جانبه قال مدحت العدل مؤلف مسلسل عملة نادرة، إن المنتج أهم ضلع فى العمل الدرامى، وجمال العدل من أشطر المنتجين الذين يقدمون دراما هادفة، مشيرا إلى أن مسلسل عملة نادرة اكتمل فيه عناصر كثيرة من النضج الفني، خاصة للمخرج ماندو العدل.

مسلسل "عملة نادرة" بطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفى، محمد فهيم، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، أحمد فهيم، نهى صالح، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب، تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.