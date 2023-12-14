المركز القومي للسينما يُكرم صُناع فيلم "أصل الحكاية" بنادي أوبرا الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - أقيمت مساء أمس الأربعاء فعاليات نادى سينما أوبرا الإسكندرية الذي بقيمة المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر، إذ تم عرض الفيلم التسحيلي " أصل الحكاية" للمخرجة "سهام عبد المنعم" ، بمسرح سيد درويش بدار أوبر الإسكندرية.

الفيلم من إنتاج المركز القومي للسينما ويسرد قصة حياة الفنان التشكيلي الدكتور محمد شاكر، وهو العميد الأسبق لكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية والأستاذ المتفرغ بقسم التصوير، والحاصل على العديد من الجوائز وشهادات التقدير المحلية والدولية.

والفيلم هو العرض الأول بمدينة الإسكندرية، وجاء ذلك بحضور مخرجة الفيلم سهام عبد المنعم، ومدير التصوير محسن أحمد والفنان التشكيلي الدكتور محمد شاكر والدكتور يسري الجمل والدكتورة إيمان الجمل.

وعقب عرض الفيلم أقيمت ندوة أدارها الناقد السينمائي أحمد عسر وتم خلالها مناقشة الفيلم مع صُناعه والجمهور، وقام المركز القومي للسينما بتكريم كلاً من مدير التصوير محسن احمد، والدكتور محمد شاكر، والمخرجة سهام عبد المنعم ، وقام بتسليمهم شهادات التكريم محمد شوقي مدير العلاقات العامة نيابة عن الدكتور حسين بكر.