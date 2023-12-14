قبل انطلاقه بساعات.. بوسي تستعد لمهرجان الجونة في دورته السادسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

قبل بدء حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة، والمُقامة على شاطئ البحر الأحمر مساء اليوم الخميس 14 ديسمبر؛ تستعد بوسي شلبي للتجهيزات قبل الانطلاق بساعات قليلة، حيث شاركت صورة لها عبر خاصيًة "الاستوري" عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وظهرت بوسي شلبي من غرفة التجهيزات وهي تتزين وتصفف شعرها بصيحة الشعر المرفوع لأعلى.

وارتدت بوسي توب كات باللون الأسود، وبنطلون سبور باللون نفسه.

واختارت مكياج قوياً رسمت عيون سموكي، ونسقت بعض المجوهرات مكونة من حلق وأسورة وسلسلة.

وعلى غير العادة؛ استبدل المهرجان السجادة الحمراء التي كانت مخصصة لاستقبال النجوم والضيوف، بسجادة بلون الرمال.

يذكر أن مهرجان الجونة تأسس عام 2017، ويهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال الفن في الشرق الأوسط.