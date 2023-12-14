فن ومشاهير

درة: "كنت أتمنى أعيش في فترة الستينات والسبعينات"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشفت الفنانة درة، أنها كانت تتمنى أن تعيش في فترة الستينات والسبعينات.

ونشرت درة، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "كنت أتمنى أن أعيش في فترة الستينات والسبعينات التي كلها بساطة وبهجة و ابداع في كل شيء".

وجاءت تعليقات الجمهور، كالتالي: "نجمة بنكهة الزمن الجميل" ، "من أحسن الممثلات" ، "لو كنتي نجمة من السبعينات كنتي هتبقي نجمة قمر أوي" ، "تجنني ما شاء الله" ، "جميلة".

يذكر أن، آخر أعمال درة، مسلسل "الأجهر" الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي، وشاركها البطولة عمرو سعد، سيد رجب، عمرو عبدالجليل، أحمد مجدي، عارفة عبدالرسول، سارة سلامة، ومن إخراج ياسر سامي.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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