إطلالة بوسي شلبي من مهرجان الجونة في دورته السادسة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

ظهرت بوسي شلبي من فاعليات مهرجان الجونة في دورته السادسة بإطلالة أنيقة.

وارتدت بوسي فستانا طويلا باللون "السلفر" واختارت مكياجا قوياً، ورسمت عيون "سموكي"، ونسقت بعض المجوهرات المكونة من حلق وأسورة وسلسلة وخاتم، كما اختارت أن تترك شعرها مرفوعا لأعلى.

وعلى غير العادة؛ استبدل المهرجان السجادة الحمراء التي كانت مخصصة لاستقبال النجوم والضيوف، بسجادة بلون الرمال.

يذكر أن مهرجان الجونة تأسس عام 2017، ويهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال الفن في الشرق الأوسط.