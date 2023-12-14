تغطية خاصة.. الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي لعام 2023



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تقام مساء اليوم الخميس 14 ديسمبر 2023، الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الاستثنائية هذا العام.

واستبدل المهرجان هذا العام السجادة الحمراء الشهيرة والتي اعتادت المهرجانات والعروض الأولى للأفلام على استخدامها وفرشها لاستقبال النجوم والضيوف، بسجادة بلون الرمال.

وطارت صباح الأربعاء، طائرة النجوم إلى الغردقة، وضمت: نسرين طافش، أمير المصري، يسري نصر الله، نجلاء بدر، المخرج وليد الحلفاوي، المذيعة بوسي شلبي، المنتج صفي الدين محمود، محمد فراج، بسنت شوقي، إنجي المقدم، داليا شوقي.

وشهدت الجونة أمس الأربعاء وصول عدد من النجوم استعدادا لحضور فعاليات المهرجان المختلفة، وبينهم: جمال سليمان، محمد فراج، نسرين طافش، إنجي المقدم، نجلاء بدر، أمير المصري، هاني رمزي، بسنت شوقي، داليا شوقي.

كانت إدارة مهرجان الجونة السينمائي، أعلنت تأجيل الدورة السادسة، في أكتوبر الماضي، والتبرع بمبلغ 5 ملايين جنيه لدعم جهود الإغاثة الإنسانية لأهالي غزة، وذلك بالتعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية والهلال الأحمر المصري.

جاء في البيان "يعكس القرار تضامن إدارة مهرجان الجونة السينمائي مع الشعب الفلسطيني، وتعاطفاً مع أهالي غزة".

مهرجان الجونة السينمائي

تأسس عام 2017، ويُعد أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف مهرجان الجونة السينمائي إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال فن السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي. يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة الجونة السينمائية، وهي فعالية موجهة لصناعة السينما، خُلقت بهدف تطوير وتمكين صناع الأفلام المصريين والعرب، ومساعدتهم على إيجاد الدعم الفني والمالي اللازم. تتكون المنصة من منطلق الجونة السينمائي، وجسر الجونة السينمائي اللذين يقدمان الفرص للتعلم والمشاركة، إلى جانب جسر الجونة السينمائي وهو مختبر لتطوير المشروعات وتنفيذ الإنتاجات المشتركة. والإضافة الأحدث إلى منصة الجونة السينمائية هو سوق الجونة السينمائي الذي يضم معرض الجونة للأفلام القصيرة حيث يتفاعل صنّاع الأفلام الواعدين مع السينمائيين المخضرمين.