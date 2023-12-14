نور قدري تنفي خبر وفاة والدتها

محمد اسماعيل - القاهرة - نفت الفنانة نور قدري، صحة الأخبار المتداولة عبر عدد من المواقع الإخبارية بوفاة والدتها.

وكتبت "قدري" عبر حسابها على "إنستجرام": "يا جماعة اللي نزل خبر وفاة أمي، ده خبر غير صحيح، أمي الحمد لله كويسة، ربنا يديها الصحة ويخليها لينا".

وتابعت: "يا ريت السادة الصحفيين يبقى في دقة في كتابة الخبر ويتأكدوا.. أنتوا مش متخيلين لما أفتح الموبايل ألاقي خبر زي ده".

وأضافت: "أنا كنت بصور وراجعة نايمة ولسه صاحية، وكم تليفونات، ممكن يحصل إيه ليا ولا لحد من أهلي من الخوف والرعب.. أنا كنت هموت.. يا رب ما حد يشوف حاجة وحشة أبدا".

يذكر أن، نور قدري بدات حياتها كممثلة فى برامج الأطفال ومقدمة برامج الأطفال، وحصلت على بكالوريوس معهد الموسيقى العربية، ثم اتجهت الى التمثيل، وعملت في مسلسلات "الرجل المنتظر" و "العمة نور"، وقدمت بعض الأغاني من خلال شركة روتانا ومنها (مين سمعك ، هتسمع قريب أوي).