شكرا لقرائتكم خبر عن نور قدرى ردا على شائعة وفاة والدتها: سببتولى رعب غير طبيعى وأمى بألف خير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفت الفنانة نور قدرى الأخبار التي ترددت بشأن وفاة والدتها، مؤكدة أن الأمر شائعة ليس لها أي أساس من الصحة، وكتبت عبر حسابها على موقع فيس بوك مطالبة من نشروا الأخبار الكاذبة بتحري الدقة بقولها : "يا جماعه اللي نزل خبر وفاه امي ده خبر غير صحيح امي الحمد لله كويسه ربنا يديها الصحه و يخليها لينا و ياريت الساده الصحفيين يبقي في دقه في كتابه الخبر ويتأكدوا، انتوا مش متخيلين لما افتح الموبايل الاقي خبر زي ده".



نور قدرى

من ناحية أخرى سبق وقالت الفنانة نور قدري، إن المخرج أحمد البوهى عندما تحدث معها عن دورها في مسرحية تشارلى تشابلن وقابلته في المسرح شرح لها الصورة ، متابعة :"أي ممثل عندما يكون لديه مواهب متعددة يريد تجميع هذه المواهب وتقديمها للجمهور سواء تمثيل أو رقص أو غناء".

وأضافت نور قدرى، خلال برنامج معكم، إن المخرج أحمد البوهى أعطانى صورة كاملة عن المسرحية وكان لديها حالة ذهول وقلت له أتمنى أن أشارك في العرض.