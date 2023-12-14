شكرا لقرائتكم خبر عن طرح ثالث أفلام شاروخان خلال 2023 Dunki الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد نجم بوليوود شاروخان لطرح ثالث أفلامه خلال هذا العام والذي يحمل اسم Dunki، يوم الخميس المقبل الموافق 21 من ديسمبر الجارى، في كافة سينمات دول العالم ضمن أفلام الكريسماس.

فيلم Dunki بطولة شاروخان، تابسي بانو، ضياء ميرزا، وبومان إيراني، سيناريو راجكومار هيراني، بالتعاون مع أبهيجات جوشي وكانيكا ديلون، وإخراج راجكومار هيراني.



كواليس فيلم dunki

وتدور أحداث فيلم DUNKI في إطار درامي كوميدي حول أربعة أصدقاء وسعيهم للوصول إلى الشواطئ الأجنبية، ويرسم الفيلم رحلتهم الشاقة التي غيرت حياتهم لتحقيق أحلامهم.

وكان شاروخان قد أعرب عن سعادته البالغة بالمشاركة في هذا العمل، حيث علق على برومو الفيلم من خلال حسابه بموقع "x"، قائلا: "قصة أناس بسيطون وحقيقيون يحاولون تحقيق أحلامهم ورغباتهم، من الصداقة والحب والتواجد معًا.. أن تكون في علاقة تسمى المنزل! قصة دافئة من قبل راوي قصص دافئ، إنه لشرف كبير أن أكون جزءًا من هذه الرحلة وآمل أن تأتوا معنا جميعًا".

ويسجل فيلم Dunki ثالث أعمال شاروخان خلال عام 2023، إذ طرح فيلمين آخرين، الأول Pathaan الذي انطلق في دور العرض السينمائية في شهر يناير الماضي، والثاني فيلم jawan المعروض حاليا في السينمات.