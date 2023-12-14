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ميرنا وليد - بيروت - أثارت الراقصة المصرية سما المصري جدلاً واسعاً بعد ظهورها مرتدية حجاباً ولباساً فضفاضاً باللون الأخضر وقد بد من نافذة غرفتها الحرم المكي وذلك في صورة شاركتها مع متابعيها في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي وأرفقتها بتعليق :"من قلبي نفسي فيها والله.
..اعمل عمره....قولوا يااارب".
وكانت سما قبلها بيوم شاركت صوراً لها من أحد مراكز الاقتراع في اليوم الثالث من الانتخابات الرئاسية المصرية وقد ارتدت فستاناً جريئاً وكان هذا أول ظهور لها في مكان عام وعلى السوشيال ميديا بعد خروجها من السجن الذي أمضت فيه عامين بتهمة التحريض على الفسق والفجور.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد يوم واحد من إطلالتها الجريئة..سما المصري بالحجاب والحرم المكي في الصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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