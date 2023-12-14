فرح يوسف تعود للون شعرها الطبيعي :"منيح هيك ولا لسا رح تضلو تتنمرو عليي"-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - غيّرت الفنانة السورية فرح يوسف لون شعرها الذي كانت صبغته سابقاً ليصبح برتقالياً، وأعادت شعرها إلى لونه الأساسي وهو الكستنائي الفاتح.



وشاركت فرح متابعيها بصورة من اللوك الجديد بدت وقد أسدلت شعرها على كتفيها ووضعت قرطاً كما هي عادتها في أنفها وأرفقت الصورة بتعليق :"للناس اللي عم تسأل انو شو عاملة بحالي و ليش متغيرة و كتير اسئلة من هالنوع بحب قلن انو انا متل ما انا .. ماتغيرت ، بس بحب غيّر لوكات وساوي قصص جديدة و جرّبها و هاد شكلي الطبيعي بدون اي ستايلات غريبة .. منيح هيك ولا لسا رح تضلو تتنمرو عليي؟!".

وقد كتب أحد المعلقين :"المفروض كنتي حافظتي على موهبتك لانك بعد ارب ايدول ما عملتي البوم و كنتي ممكن تنجحي اكتر. مع اني بحب اغانيكي"، فردت عليه فرح كاتبة :"انا محافظة على موهبتي و الحمدلله بس اللي أظهرو لكم موهبتي هم اللي ما حافظو عليها و لا على غيرها".

إشارة إلى أن آخر أغنية لفرح يوسف كانت طرحتها العام الماضي وحملت عنوان "مسؤولة منك"، كتب كلماتها يحيى صالح، وهي من ألحان أحمد بركات، توزيع كريم عوض والكليب من إخراج بتول عرفة.

ويقول مطلع الأغنية :"مسؤولة منك..يعني رح شوفك كل يوم ..وأخد بوسي قبل النوم..يعني إسمي صار ع إسمك .. قطعه من ضلعك وجسمك.. ولحلا مرسوم برسمك..وبالحياه تبقالي دوم".