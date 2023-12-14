أصالة تشيد بأغنية "صوت الأنا" وتوصف أحلام بـ "فاشينيستا" وهكذا ردت الأخيرة-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - قدمت الفنانة أصالة التهنئة القلبية لزميلتها الفنانة الإماراتية أحلام، على عملها الغنائي الجديد التي أُطلقت مؤخرًا عبر يوتيوب وحملت مفاجأة قيام أحلام بتجربة إخراجية للمرة الأولى.

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وكتبت أصالة معلقة على إعلان أحلام عن طرحها الأغنية :"نجاحك نتيجة مجهود غير عادي شغفك خلّاكي في المقدّمه أغنياتك صارت علامات بالفنً وجديدك "صوت الأنا" عمل متكامل ممتع ومتجدّد وعدا عن كلّ ذلك وهو المهم والأهم إنك عم تبهرينا بأناقتك يا أروع فاشينيستا بعتقد على مستوى العالم العربي والأجنبي معاً".

لترد أحلام

وردًا على الإشادة، قالت أحلام: "يا قلبي وروحي، عندما تشيد الأصالة يُنهى النقاش. حبيبة قلبي، شكرًا، شكرًا، شكرًا أحبك.. أغلى من يشيد".

وسألت أحلام أصالة عن الثوب الذي سترتديه في الحفل الذي سيجمع بينهما في دبي، لتجيبها أصالة بسؤال طريف حول ما إذا كانت أحلام قد اشترت كل فساتين الكوكب، وردت أحلام قائلة: “صحيح، وبعدين بشوف إذا بغني معكِ على حسب.. يا عمري إذا بدكِ أجيب لكِ معي شيئًا بطريقي حاضرين للطيبين. وعلى فكرة، الكذب حراااااام شفتُ فستانكِ.. بالغلط تبيني أقول لكِ لونه. المشكلة أنا متر وخمسة وسبعين".

وعلقت أصالة بطريقة فكاهية: "مالقيت ولا فستان قالولي أخذتِ كل فساتين الكوكب. صحيح ولا مجرد إشاعة مغرضة؟".

