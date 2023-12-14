بالفيديو - رامي عياش يفوز بجائزة أفضل فنان عربي لعام 2023

ميرنا وليد - بيروت - فاز الفنان اللبناني رامي عياش بجائزة أفضل فنان عربي لعام 2023 في حفل وشوشة في مصر، ونشر رامي عياش عبر حسابه فيديو من حفل تكريم "وشوشة"، معرباً عن امتنانه لحصوله على جائزة أفضل مطرب عربي في مصر، وعلق قائلاً " : "ممتن للغاية لحصولي على جائزة أفضل مطرب عربي في ⁧‫مصر‬⁩ في حفل توزيع جوائز وشوشة، حب مصر خاص جدا، وتكريمي في هذا الحدث الموسيقي عزيز على قلبي، ويتحدث التاريخ عن دور مصر في صناعة الموسيقى عالميا، مما يجعل هذه الجائزة مهمة جدا على مسيرتي الفنية. شكرا مصر شكرا وشوشة".

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