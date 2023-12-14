إنتقادات لـ برادلي كوبر بسبب كيليان مورفي .. إليكم التفاصيل

ميرنا وليد - بيروت - لقد كان عامًا مميزاً جداً بالنسبة لكيليان مورفي، حيث أدى نجاح فيلم "أوبنهايمر" إلى اعتقاد الكثيرين أن الترشيح لجائزة الأوسكار وربما حتى الفوز، أمر لا مفر منه، ولكن يبدو أنه ليس الجميع سعداء بنجاحه.



فوقع برادلي كوبر في موقف حرج من محبي مورفي بعد أن قام بحفر ماكر خلال مقابلة مع مجلة Variety، حيث كان يجري محادثة مع إيما ستون في سلسلة "Actors on Actors".

فكان كوبر يناقش فيلمه "المايسترو" وهو فيلم سيرة ذاتية للملحن ليونارد بيرنشتاين الذي أخرجه وقام ببطولة دوره وعقد تشابهات بين فترة التحضير الطويلة التي قام بها لهذا الدور، ونفس الفترة الطويلة التي استغرقتها ستون لدورها. في "الأشياء الفقيرة"، استغرق إنتاج كلا الفيلمين ست سنوات.

قال كوبر: "أشعر أنك لم تكن لتتمكن من صنع فيلم Poor Things إذا لم يكن لديك قدر هائل من الإعداد، والأمر نفسه مع Maestr، لم يكن الأمر وكأنك تلقيت مكالمة، وفي ستة أيام أشهر سوف تفعل ذلك. كان يجب أن يستغرق هذا سنوات".

إعتبر الكثيرون هذا التعليق بمثابة انتقاد لمورفي، الذي قال سابقًا إن أمامه ستة أشهر للبحث عن شخصية جيه روبرت أوبنهايمر في فيلم كريستوفر نولان وهرع العديد من المعجبين للدفاع عن مورفي .