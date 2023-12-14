نوال الكويتية وإلهام الفضالة تجتمعان في أحدث ظهور

ظهرت الفنانة نوال الكويتية برفقة الممثلة إلهام الفضالة في أحدث ظهور لهما، حيث نشرت الفضالة صورة تجمعهما عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”. وظهرت نوال الكويتية في الصورة وهي تجلس إلى جانب إلهام الفضالة، حيث بدتا وكأنهما في جلسة ودية. ويأتي هذا الظهور بعد طرح نوال الكويتية أول أغاني ألبومها الجديد “زينة أيامي”، في 8 سبتمبر الماضي، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة. وتفاعل الجمهور مع الصورة بشكل كبير، حيث أعرب العديد منهم عن إعجابهم بصداقة نوال الكويتية والهام الفضالة.

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