شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا وياسمين رئيس ومحمد فراج وبسنت شوقى فى افتتاح مهرجان الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توافد عدد من الفنانين والفنانات على حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة منهم: يسرا، فاطمة ناصر، انجي كيوان، سارة عبد الرحمن، محمد فراج وبسنت شوقي، نور النبوي، المخرج ابو بكر شوقي، ياسمين رئيس، محمد شاهين، السيناريست تامر حبيب، جميلة عوض، والمخرج هادي الباجوري.

وقررت إدارة مهرجان الجونة السينمائي التخلي عن السجادة الحمراء المتعارف عليها واستبدالها بالسجادة الرملية أو كما تلقب ب "sandy carpet" والتى تتسم بلون الأرض، حيث تشهد هذه الدورة الاستثنائية والتي تحمل عنوان "نافذة علي فلسطين" أجواء غير احتفالية، وتعرض مجموعة من أهم الأفلام التى تتعمق في قلب القصص الفلسطينية، وتسليط الضوء على التحديات التي تواجه هؤلاء البشر الصامدين، ويشهد حفل الافتتاح حضور عدد كبير من نجوم الفن.

ويلخص "نافذة على فلسطين" بشكل مثالي جوهر هذه الرحلة السينمائية، حيث يدعو المشاهدين لإلقاء النظر على الحياة غير المرئية والقصص التي لم تروَ، ومن خلال هذا القسم والذي تم تنسيق معظم أفلامه بالتعاون مع مؤسسة الفيلم الفلسطيني، ويهدف مهرجان الجونة للتركيز على القصص التلقائية التي تستحق أن تسمع، مانحًا فرصة لتلك الأصوات التي تم تجاهلها منذ زمن طويل، ويؤكد هذا القسم الخاص التزام المهرجان بدعم القضية العادلة للشعب الفلسطيني.

وتشمل الأفلام المعروضة في القسم كلا من: "الإسعاف" للمخرج محمد الجبالي، وفيلم "وداعا طبريا"، للمخرجة لينا سويلم، وفيلم "الواقي الرصاصي"، وفيلم التحريك المؤثر "الرسم من أجل أحلام أفضل" للمخرجة مى، وفيلم "باب الشمس" ليسرى نصر الله، وفيلم "ليست فقط صورتك" إخراج آن باك ودرور، وفيلم "بلا سقف" إخراج سينا سليمي، وفيلم "الشجاعية" للمخرج محمد المغني، وفيلم "الأستاذ" إخراج فرح نابلسي، فضلا عن فيلم "إلى أبي" إخراج عبد السلام شحادة.

كما أعلن المهرجان عن دعوة المغنية الفلسطينية ـ التشيلية إليانا، لتقديم عرض خاص في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي اليوم تحت عنوان "سينما من أجل الإنسانية".