شكرا لقرائتكم خبر عن نجلاء بدر وأمير المصرى يحضران افتتاح مهرجان الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة عدد من الفنانين وصناع السينما من بينهم، أمير المصري، سينتيا خليفة، المنتج طارق الجنايني، اللبناني عادل كرم، المخرج حسام الحسيني، نجلاء بدر، المخرج الفلسطينى رشيد مشهراوى.

وحضر كل من: يسرا، فاطمة ناصر، انجي كيوان، سارة عبد الرحمن، محمد فراج وبسنت شوقي، نور النبوي، المخرج ابو بكر شوقي، ياسمين رئيس، محمد شاهين، السيناريست تامر حبيب، جميلة عوض، المخرج هادي الباجوري.

كما حضر كل من، نسرين طافش، هاني رمزي، هشام عاشور، احمد حاتم، المخرج مروان حامد، كما حضر سميح ساويرس رئيس المهرجان، والفنانة بشرى مدير عمليات مهرجان الجونة، وداليا شوقي، لطفي لبيب، والمخرج تامر محسن.