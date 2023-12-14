شكرا لقرائتكم خبر عن الفلسطينية إليانا تغني "غصن الزيتون" بافتتاح الدورة السادسة بمهرجان الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة، تقديم المغنية الفلسطينية التشيلية إليانا أغنية "غصن الزيتون" وهي من كلمات إليانا وفراس مرجية وعبير مرجية وألحان وتوزيع فراس مرجية.

وتقول كلمات الأغنية " خلص الحكي شو بعد بقول خلص البكي والقلب مجروح بعيدي هيك وعم صلي ليك وابعت سلام بغصن زيتون بعيدي هيك وعم صلي ليك وابعت سلام بغصن زيتون بأرض السلام مات السلام وكون غافي ع طفل موجوع ".