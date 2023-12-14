تجربة “بمبر بوتس”.. مغامرة شيقة للأطفال وأسرهم على متن قوارب التصادم المائية

مغامرات شيقة تشهدها منطقة بوليفارد وورلد، إحدى مناطق موسم الرياض 2023، وذلك ضمن فعاليات وتجارب المنطقة الترفيهية، ومنها “بمبر بوتس” تجربة قوارب التصادم التي تندرج ضمن التجارب المائية وسط بحيرة بوليفارد، أكبر بحيرة صناعية في العالم، حيث تعد من أبرز الألعاب المخصصة للعائلة والأطفال من زوار موسم الرياض.

تصل مدة التجربة إلى نحو 15 دقيقة، وتتكون من 10 قوارب مائية، وهي مماثلة لسيارات التصادم ولكن بشكل أكثر أماناً وسهولة داخل البحيرة، حيث يخوض المشاركون فيها مغامرة ممتعة عن طريق الجلوس داخل قارب دائري مع إمكانية التحكم به بسهولة كبيرة، ويسمح للأطفال ممن يبلغ طولهم ما بين 105 حتى 120 سم بالمشاركة فيها مع وجود مرافق معهم.

وتقع تجربة “بمبر بوتس” بجانب منطقة الهند إحدى المناطق الفرعية في بوليفارد وورلد بالقرب من تجربة الدلافين، وقد خصص للتجربة مرفأ للقوارب ومرسى خاص، وتتميز بأجوائها الشيقة، كونها تقع وسط البحيرة، حيث يتمكن الأطفال من مشاهدة العروض المائية، ومنها عرض القراصنة الشهير.

وتعد منطقة بوليفارد وورلد إحدى المناطق الترفيهية في موسم الرياض 2023، وتضم عددا من مجسمات دول العالم التي صممت كل واحدة منها بطابع خاص يميّزها، كما تضم المنطقة العديد من الخيارات الترفيهية والتجارب العالمية.