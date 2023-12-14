“طابع مهرجان جرش” أجمل طابع لعام ٢٠٢٣ … اقرأ التفاصيل

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حصد طابع “مهرجان جرش للثقافة والفنون” المركز الأول كأجمل طابع في مسابقة اتحاد البريد الأورومتوسطي التي انطلقت في أيلول الماضي، وشارك بهذه المسابقة 24 دولة الأعضاء في الاتحاد تحت عنوان (المهرجانات الأورومتوسطية)، ودعت الشركة المواطنين، وهواة الطوابع التصويت للطابع الأردني، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على فرص فوز الطابع الأردني، الذي يحمل اسم مهرجان جرش، وتكللت جهود إدارة البريد الأردني ممثلة برئيس مجلس إدارة شركة البريد الأردني سامي الداوود، بهذا الإنجاز والتميّز الذي يُضاف الى سلسلة إنجازات البريد الأردني.
وتعتبر مشاركة دول العالم بهذه المسابقة تجسيدًا لاهتمام الأردن، بالمهرجانات في المنطقة الأورومتوسطية والرغبة في تسليط الضوء على نشر الثقافة الأردنية، من خلال هذه المهرجانات الموسمية التي تحتفي بالإبداع المحلي والعربي والإنساني.
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