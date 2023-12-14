ميرنا وليد - بيروت - أعلنت الفنانة اللبنانية مادلين طبر أنها تتحضر لطرح أغنية قريباً لمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وكتبت مادلين في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي في تعليق مرفق على عدد من الصور من جلسة تصوير جديدة لها لمناسبة اقتراب حلول عيد الميلاد :"غنوا على طول الطريق مع أجواء فرح_العيد الساحرة! سيتم إصدار أغنية وفيديو موسيقي جديد قريبًا - دعوا العد التنازلي لعيد الميلاد يبدأ! هل أنتم مستعدون؟".

وظهرت مادلين في الصور وقد اختارت إطلالة من الجلد الأسود مؤلفة من توب وسورال وكانت واقفة أمام شجرة الميلاد وقد حملت بيدها دمية على شكل سانتا كلوز أو بابا نويل، وفي إحدى الصور وضعت على رأسها قبعة بابا نويل.

وجاءت أغلب التعليقات متحمسة للأغنية التي ستطرحها مادلين بعد طول غياب، إذ إن آخر أغنياتها كانت أغنية خط أحمر التي طرحتها في عام 2021 على طريقة الفيديو ليريكس على يوتيوب وهي من كلمات وألحان فارس اسكندر وتوزيع وتسجيل عمر الصباغ.



كانت هذه تفاصيل خبر بإطلالة مستوحاة من سانتا كلوز..مادلين مطر تتحضر لطرح أغنية جديدة-بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.