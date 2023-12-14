بيرلا حلو تستمتع بمعالم لندن السياحية.. من نهر التايمز إلى أفخم المطاعم-بالصور

ميرنا وليد - بيروت - تمضي ملكة جمال لبنان لعام 2017 بيرلا حلو عطلتها في لندن عاصمة المملكة المتحدة وهي توثق يومياً الأماكن التي تزورها كما يومياتها ومعالم لندن السياحية.



وقد نشرت اليوم بيرلا مجموعة صور إحداها بدت فيها على ضفاف نهر التايمز وقد ظهرت عجلة الهواء الشهيرة فيها وبدت سعيدة للغاية وارتدت كنزة وسروال باللون الأسود وفوقهما معطف طويل من الجوخ باللون "blanc sale" أو "البلان سال"، وفي صورة أخرى كانت بيرلا جالسة إلى مائدة طعام في أحد أفخم المطاعم اللندنية كما شاركت مقطع فيديو يظهر ساعة بيغ بن الشهيرة وهي تشير إلى الساعة الثانية عشرة إلا ربعاً ظهراً ، وفي صورة أخرى التقطت بيرلا صورة استعرضت فيها حذاءها الذي اختارته ليدفئ قدميها في ظل البرد القارس.

إشارة إلى أن حلو متزوجة من السيد مارسيل طالب وكان فستان زفافها حديث وسائل الإعلام ومواقع التواصل إذ جاء بتوقيع المصمم اللبناني نيكولا جبران وبدت فيه كملكة حقيقية وتميّز بأنه كان مزينا بحبات الكريستال وأنيقاً للغاية.