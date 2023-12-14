شاروخان يستعد لطرح أحدث أفلامه "Dunki" في هذا التوقيت

ميرنا وليد - بيروت - يستعد النجم الهندي شاروخان لطرح ثالث أفلامه هذا العام والذي يحمل اسم Dunki، يوم الخميس المقبل 21 كانون الأول ، في كافة سينمات العالم .



فيلم Dunki بطولة شاروخان، تابسي بانو، ضياء ميرزا، وبومان إيراني، سيناريو راجكومار هيراني، أبهيجات جوشي وكانيكا ديلون، وإخراج راجكومار هيراني.

وتدور أحداثه في إطار درامي كوميدي حول أربعة أصدقاء وسعيهم للوصول إلى الشواطئ الأجنبية، ويرسم الفيلم رحلتهم الشاقة التي غيرت حياتهم لتحقيق أحلامهم.

ويعد فيلم Dunki ثالث أعمال شاروخان خلال عام 2023، إذ طرح فيلمين آخرين، الأول Pathaan الذي انطلق في دور العرض السينمائية في شهر كانون الثاني الماضي، والثاني فيلم jawan المعروض حاليا في السينمات.