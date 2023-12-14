بالصورة - وصول عمرو دياب الى مطار جدة لإحياء حفل ضمن فعاليات موسم الرياض

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ميرنا وليد - بيروت - وصل منذ قليل الفنان المصري عمرو دياب إلى السعودية، لإحياء حفل ضمن فعاليات موسم الرياض، ولحظة وصوله جدة، تم استقباله بترحيب حافل وبالورود استعدادًا لإحياء الحفل.
ويحيي الفنان عمرو دياب حفلاً كبيراً في هذه الأثناء في السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض، ويتوافد الالاف من محبيه الى مكان الحفل قبل انطلاقه بساعات طويلة، وكعادته صعد عمرو دياب الى المسرح على أنغام أغنيته الشهيرة يا أنا يا لأ.
وكان عمرو دياب قد أعلن عن قرب طرح البومه الجديد والذي يحمل اسم "مكانك".
ويمثل ألبوم "مكانك" عودة للفنان عمرو دياب للألبومات مجددا بعد آخر ألبوماته "يا أنا يا لأ" والذي طرحه عام 2021.
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