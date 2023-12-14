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محمود حميدة في افتتاح مهرجان الجونة: أفلامنا شهادة على صمود الروح الإنسانية وأمل في وجه الظلام

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ياسر رشاد - القاهرة - قال النجم المصري محمود حميدة خلال كلمته بحفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة، و التي حملت معاني إنسانية مؤثرة،  أن هناك مسؤولية نتقاسمها جميعا على أكثر أوقات الانسانية ظلاما، واعتبر أنهم كمبدعين وناقلي حقيقة يمتلكون هذه القدرة، وعليهم واجب لأنهم رواة القصص غير المرئية.

 

وأكد النجم المصري أن من قصص اليأس نستطيع أن نسلط الضوء على جوهر إنسانيتنا في عالم يغض البصر عن الفظائع، وطالب بأن تكون أفلامنا شهادة على صمود الروح الإنسانية، وأملا في وجه الظلام.

 

ورفض محمود حميدة أن يطلب من الجميع الوقوف دقيقة حدادا، مؤكدا أن الحداد كما هو تعبير عن الحزن قد يكون دافع للنسيان، وهو لا يريد أن ينسى هو أو الجميع.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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