الجونة السينمائي..مروان حامد بعد تكريمه بـ"الإنجاز الإبداعي": "كنت أتمني والدي يكون موجود"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

أعرب المخرج مروان حامد، عن سعادته بالتكريم بجائزة "الإنجاز الإبداعي" في حفل افتتاح الدورة السادسة لمهرجان الجونة السينمائي الذي يقام مساء اليوم الخميس وسط حضور نخبة من ألمع وأبرز نجوم وصناع السينما حول العالم.

وقامت النجمة الكبيرة يسرا عضو اللجنة الاستشارية العليا لمهرجان الجونة السينما، بتقديم المخرج مروان حامد، قائلة: "هو مخرج استثنائي وجاي من عيلة استثنائية بدون شك والده كان من أجرأ الشخصيات اللي قابلتها كاتب ومفكر ومنتج عظيم وعمل أفلام مهمة والدته من أهم اعلاميين مصر وهو مخرج كبير مش في السينما في إنجازاته اللي حققها في الوقت القصير انا مش هقول اسمه غير لما نتفرج على الفيلم ده سوا".

ليصعد بعدها مروان حامد على مسرح حفل الافتتاح وقام بتحية المتواجدين، قائلا: "الشكر والتقدير للفنانة والصديقة يسرا.. شرف كبير أن يسرا تقدم لي الجايزة، دي جايزة لوحدها أحب أشكر مهرجان الجونة وأتوجه بالشكر للمهندس نجيب ساويرس وسميح ساويرس وانتشال التميمي واللجنة الاستشارية للمهرجان".

وتابع: "كنت أتمنى والدي يكون موجود النهاردة، انا بهدي والدي ووالدتي هذا التكريم لأن مهما وصفت هما إزاي أثروا فيا وأصحاب الفضل الأكبر في كل شئ والتكريم ده ليهم وبهدي لها هذا التكريم وعاوز أشكر زوجتي على المساندة الدائمة لي والدعم".

وأضاف: "تحية شكر وتقدير وعرفان لأستاذي المخرج الكبير شريف عرفة، وسعيد جدًا لدعمه الدائم ليا والمخرج الكبير سمير سيف وخيري بشارة وجميع استاذتي في المعهد العالي للسينما".

واستكمل: "أنا مدين بفضل كبير جدًا للنجم الكبير والإنسان العظيم عادل إمام، أوقات عملي معاه هي أسعد أوقاتي ومش ممكن أنسى الدعم الكبير اللي اداهوني في فيلم (عمارة يعقوبيان) والنجم الراحل نور الشريف وأحب أشكر كل الناس اللي اشتغلوا معايا في فيلم عمارة يعقوبيان، التكريم والتشجيع ده هو تكريم لكل شركائي وأحب أشكر أحمد مراد اللي اشتغلت معاه معظم أفلام، وناهد نصرالله وأنسي ابو سيف وسامح سلمي وأصدقائي الاعزاء هشام نزيه وعباس أبو الحسن وخالد حماد وخالد مرعي وخالد مرتضى".

وتابع: "تحية كبيرة لكل المنتجين اللي أنتجوا لي على رأسهم عماد الدين أديب والأستاذ عادل أديب والمنتج تامر مرسي وشريف المعلم بشكرهم شكرًا جزيلا عاوز أحيي زمايلي من المخرجين والمخرجات وشغلهم الملهم في السينما المصرية والعربية وبيكسروا حواجز كتير جدًا والأفلام اللي بيعملوها".

وأنهى كلمته بتحية إدراة المهرجان، قائلا: "بحيي مهرجان الجونة على إصراره إقامة دورته وبحيي كل الزملاء الأعزاء من الفلسطينيين وبحيي مهرجان الجونة لإقامة برنامج للسينما الفلسطينية".

ويتم عرض الفيلم القصير "60 جنيه" في حفل الافتتاح ويشارك رسميًا في مسابقة الأفلام القصيرة وتبلغ مدته 18 دقيقة وتدور أحداثه حول "زياد" مراهق موهوب يعيش في فقر مع والدته وشقيقه المعاق ليكتشف سر غامض تتورط فيه عائلته"، للمخرج عمرو سلامة، وتعد هذه هي المرة الثانية التي يشارك خلالها مخرج الفيلم عمرو سلامة بفعاليات مهرجان الجونة السينمائي، وكانت أولى مشاركاته بفيلم "شيخ جاكسون" ونافس ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة.

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