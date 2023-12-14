جميلة عوض بإطلالة ساحرة في مهرجان الجونة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند سامي

حرصت الفنانة جميلة عوض على حضور حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي لعام 2023 بدورته السادسة.

وظهرت جميلة عوض بإطلالة ساحرة وجذابة، مرتدية فستانا طويلا باللون الأبيض الناعم الواسع.

واختارت تسريحة شعر"ملموم" للخلف على ظهرها وأكملت إطلالتها ببعض الأكسسوارات المميزة، فقامت باختيار قرطين ناعمين باللون الفضي، وبعض اللمسات الناعمة من المكياج.

وانطلق حفل فعاليات الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء اليوم، وسط حضور كوكبة من نجوم التي تستمر الدورة السادسة حتى 21 ديسمبر الجاري.

يمكنك متابعة أخبار وإطلالات وفيديوهات مهرجان الجونة في صفحة متخصصة (اضغط هنا)

اقرأ أيضا:

اللقطات الأولى لنجوم الفن في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بدورته السادسة

محمود حميدة لجمهور "الجونة السينمائي": لتكن أفلامنا شهادة على صمود الإنسانية وأملا بوجه الظلام

شاركت بأغنية الافتتاح بمهرجان الجونة.. من هي المطربة الفلسطينية "إليانا"؟