سميح ساويرس من "الجونة السينمائي": الشعب الفلسطيني لديه سينما ويريد أن يعيش

محمد اسماعيل - القاهرة - الجونة- منى الموجي:

رحب المهندس سميح ساويرس أحد مؤسسي مهرجان الجونة السينمائي ومؤسس مدينة الجونة، بحضور حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة والاستثنائية، والذي أقيم مساء اليوم على مسرح في البلازا.

وقال سميح "لكم أن تتخيلوا اد إيه الواحد هايب اليوم، لكن بعد الانجاز الذي تم اليوم وكل ما نراه سعيد أنني امتلكت الجرأة لإقامة المهرجان هذا العام، كان رأيي أن في ظل الظروف السيئة الموجودة في المنطقة علينا إبراز أن لدينا حضارة واخواتنا في فلسطين يقومون بعمل سينما، وعايشين زي كل الناس وعايزين يعيشوا زي كل الناس، فيه شعب عايز يعيش وشعب يستاهل كل خير".

وتابع "أشكر كل الحضور وان شاء الله نستمر في هذا المهرجان ونشوفكم كل سنة وأرجو العام المقبل نراكم في ظروف أفضل"

ورحبت النجمة يسرا بالحضور في حفل افتتاح الدورة السادسة والاستثنائية من مهرجان الجونة السينمائي والتي تنطلق فعالياتها مساء اليوم الخميس ١٤ ديسمبر.

وألقت جزءا من شعر الشاعر الكبير عبدالرحيم منصور من أغنية حدوتة مصرية، والتي غناها "الكينج"محمد منير في فيلم شاركت هي في بطولته، من إخراج الراحل يوسف شاهين.

وتابعت "الفن سلاح قوي ومؤثر، نهدي كل لحظة فيه وكل معنى شريف فيه لشعب عظيم علم الدنيا كلها أسمى معاني الإنسانية، شعب عدوه يحاربه وحقيقي انعدمت من عدوه الإنسانية".

وأضافت "أطفال، ونساء، وشباب فلسطين العظيمة القوية انتم دائما في قلوبنا وستظلون دائما في قلوبنا".

وقال انتشال التميمي مدير مهرجان الجونة السينمائي في حفل افتتاح الدورة السادسة إنه من الصعب التضحية بالثقافة والمهرجان فعل ثقافي، في إشارة إلى إقامة المهرجان بعد تأجيل موعده مرتين.

وتابع "سبق وقابل المهرجان في دوراته السابقة تحديات كبرى لكن كان هناك إصرار على خروجه، وستضم الدورة الجديدة فعاليات وأنشطة كثيرة إلى جانب جسر الجونة والذي ضم مشاريع تحت التطوير، وجلسات نقاش وحوارات، ويهتم المهرجان أيضا بوجود برنامج للسينما السودانية".

وافتتح الفنان محمود حميدة مهرجان الجونة السينمائي في دورته الاستثنائية (السادسة) بكلمة رحب في بدايتها بالحضور.

وقال حميدة "مهمة الفن تسليط الضوء على أكثر أوقات الإنسانية ظلام، نحن كصناع ومحركو مشاعر وناقلو الحقيقة نمتلك هذه القدرة وعلينا واجب لأننا رواة القصة غير المروية وحاملي الحقائق غير المريحة، لدينا القدرة على أن نكون محفزين للتغيير، فلتكن أفلامنا شهادة على صمود الروح الإنسانية وأملا في وجه الظلام".

وتابع "مش هطلب تقفوا حداد لأن الحداد كما يعبر عن الحزن فهو دافع للنسيان وأنا لا أريد أن أنسى ولا أريدكم أن تنسوا".

وبدأ منذ قليل حفل افتتاح الدورة السادسة (الاستثنائية) من مهرجان الجونة السينمائي، على شاطئ البحر الأحمر في مدينة الجونة، وسط حضور عدد من نجوم، بينهم جمال سليمان، يسرا، محمد فراج، يسرا، صبا مبارك، أمير المصري، محمد شاهين، عمر الزهيري، نور النبوي.

وبدأ الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم عرض لقطات من أفلام تتناول موضوعات إنسانية.

مهرجان الجونة السينمائي

تأسس عام 2017، ويُعد أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف مهرجان الجونة السينمائي إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال فن السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي. يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة الجونة السينمائية، وهي فعالية موجهة لصناعة السينما، خُلقت بهدف تطوير وتمكين صناع الأفلام المصريين والعرب، ومساعدتهم على إيجاد الدعم الفني والمالي اللازم. تتكون المنصة من منطلق الجونة السينمائي، وجسر الجونة السينمائي اللذين يقدمان الفرص للتعلم والمشاركة، إلى جانب جسر الجونة السينمائي وهو مختبر لتطوير المشروعات وتنفيذ الإنتاجات المشتركة. والإضافة الأحدث إلى منصة الجونة السينمائية هو سوق الجونة السينمائي الذي يضم معرض الجونة للأفلام القصيرة حيث يتفاعل صنّاع الأفلام الواعدين مع السينمائيين المخضرمين.

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