رامي إمام يطرح الإعلان الرسمي لفيلم "أبو نسب" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

طرح المخرج رامي إمام، اليوم الخميس، الإعلان الرسمي لفيلمه السينمائي الجديد "أبو نسب" المقرر طرحه بالسينمات يوم 21 ديسمبر الجاري.

ونشر إمام، الفيديو، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "بسم الله توكلنا على الله..الإعلان الرسمي لـ أبو نسب، ان شاء الله في جميع السينمات في مصر يوم ٢١ ديسمبر وجميع الدول العربية ٢٨ ديسمبر".

وتدور أحداث فيلم "أبو نسب" في إطار كوميدي حول طبيب يدخل في صراعات بسبب أزمة نسب.

فيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، وعدد من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.