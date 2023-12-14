الجونة السينمائي.. عمرو سلامة يروي موقفا تعرض له بفليم "شيخ جاكسون"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

يشارك المخرج عمرو سلامة، خلال فعاليات الدورة السادسة لمهرجان الجونة السينمائي هذا العام بفيلمه القصير "60 جنيه" والذي يعرض بحفل الافتتاح وسط حضور نخبة كبيرة من ألمع النجوم وصناع السينما من مختلف أنحاء العالم.

وقامت المدير الفني للمهرجان ماريان خوري، بتقديم المخرج عمرو سلامة كونها ليست المرة الأولى التي يشارك فيها "سلامة" بمهرجان الجونة، حيث شارك عام 2017 بفيلم "شيخ جاكسون".

وصعد عمرو سلامة، إلى مسرح حفل الافتتاح وطلب من فريق العمل الصعود ومشاركته هذه اللحظات.

وقال سلامة: "فيه أنواع من المشاريع وأنت بتنتجها بتفتكر أنت ليه بتحب الشغلانة دي، بشكركم أنكم عملتم الفيلم ده معايا وأتمنى تشوفوا الفيلم.. أنا فاكر فيلم شيخ جاكسون ضغطي علي وروحت المستشفى لما لقيت الناس كلها خارجة من الفيلم".

ويشارك الفيلم القصير "60 جنيه" في مسابقة الأفلام القصيرة وتبلغ مدته 18 دقيقة وتدور أحداثه حول "زياد" مراهق موهوب يعيش في فقر مع والدته وشقيقه المعاق ليكتشف سر غامض تتورط فيه عائلته".

يذكر أن المخرج عمرو سلامة عرض له مؤخرًا فيلم "شماريخ" ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

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