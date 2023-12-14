عمرو سلامة لحضور "الجونة السينمائي": ضغطي ارتفع لما خرجتوا قبل مشاهدة "الشيخ چاكسون" واتفرجوا على "٦٠ جنيه"

محمد اسماعيل - القاهرة - الجونة- منى الموجي:

طلب المخرج عمرو سلامة من حضور حفل افتتاح الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي مشاهدة فيلم الافتتاح "٦٠ جنيه" والذي قام بإخراجه.

وقال عمرو "أتمنى تتفرجوا على الفيلم محدش يمشي أنا فاكر في فيلم شيخ جاكسون ضغطي ارتفع وذهبت للمستشفى عشان لقيت الكل خرج من القاعة ومحدش قعد يتفرج".

الفيلم بطولة نجم الراب المعروف زياد ظاظا في تجربته التمثيلية الأولى.

وتُعد هذه المرة الثانية التي يفتتح فيها فيلم للمخرج عمرو سلامة فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، إذ افتتح فيلمه "شيخ جاكسون" الدورة الأولى من المهرجان عام 2017.

قصة "60 جنيه"، مستوحاة من أغنية لـزياد ظاظا، وإنتاج إسماعيل نصرت، تحمل الاسم نفسه، وتتناول أحداثًا خيالية لتجارب حقيقية متعلقة بالعنف الأسري وتحقيق الأحلام. تمكن عمرو سلامة من خلال سيناريو الفيلم الذي كتبه من تحويل العمل الموسيقي الذي قدمه زياد ظاظا إلى فيلم جذاب بصريًا ويدفع المشاهد إلى التأثر به عاطفيًا والإندماج معه فكريًا.

"60 جنيه" بطولة زياد ظاظا وطارق الدويري وحمزة دياب وروحية سالم، وتصوير أحمد بيومي فؤاد، ومونتاج أحمد حافظ.

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