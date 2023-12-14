شكرا لقرائتكم خبر عن انتشال التميمي بافتتاح مهرجان الجونة: المهرجان واجه تحديات لكنه خرج منها أقوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صعد انتشال التميمي مدير المهرجان برفقة ماريان خوري المدير الفني للمهرجان، لمسرح حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة، وتحدثا عما عاصره مهرجان الجونة طوال السنوات الماضية.

وقال انتشال التميمي: خلال السنوات الست واجه المهرجان تحديات كبيرة، لكنه خرج من التحديات بقوة أكبر، مؤكدا على أنهم قرروا هذا العام إقامة الدورة رغم تأجيلها قبل شهرين، بسبب ما كان يحدث وهو أمر قاسي.

وحول تساؤل البعض عن التأجيل قال انتشال التميمي: كان من المقرر بدء المهرجان في أكتوبر ولكننا انطلقنا في ديسمبر رغم عدم توقف القصف، لأنه لابد أن يكون المهرجان فعل ثقافي وفني ويتطرق لما يحصل".



بعدها استعرض التميمي برنامج المهرجان، وما يتم تسليط الضوء عليه في الدورة الجديدة قائلا: "نستقطب مجموعة من أبرز الأفلام العربية والأجنبية"، كما أكد على أن المهرجان ليس منصة لعروض الأفلام فقط وهناك جزء تفاعلي يتمثل في ما يتم إقامته في منصة جسر الجونة.

ووجهت ماريان خوري الشكر إلى التميمي، وأكدت على أن هناك مجهودات كبيرة بذلت قبل انضمامها، حيث انضمت إلى المهرجان بعد مهرجان "كان".

وشددت خوري على أن المهرجان ولد كبيرا منذ دورته الأولى، ووجد لنفسه مكانة دولية، كما نافس مهرجانات كبرى، وأشارت إلى أن هناك رغبة أيضا في الإشارة إلى دور المهرجان في الصناعة، ودوره في تمكين شباب السينمائيين، حيث هناك اهتمام أكبر بالمحتوى وليس المظاهر.

وعبرت خوري عن سعادتها الشديدة اليوم، وخصت بالشكر لجان التحكيم، في ظل حضورهم رغم تغيير الموعد الخاص بالدورة مرتين من قبل، لتعلن بعدها عن أسماء لجان التحكيم، كما تحدثت عن الأعمال المشاركة في البرنامج الخاص "نافذة على فلسطين".