شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الجونة يوجه تحية خاصة لروح أشرف عبد الغفور بافتتاح الدورة السادسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صعد الدكتور مختار يونس أستاذ الإخراج في معهد السينما، لمسرح حفل افتتاح مهرجان الجونة في دورته السادسة حيث مازح المخرج مروان حامد بعد تكريمه بكونهما تزاملا معا في معهد السينما، ليكشف بعدها يونس أنه تخرج من الدفعة الثالثة للمعهد، ومنذ ذلك الوقت يدرس في المعهد، معربا عن افتخاره بذكرياته التي يبلغ عمرها نحو 65 عاما.

بعدها عرض فيلم عن المعهد العالي للسينما وتاريخه الطويل والعريق، وفي نهاية كلمته تحدث الدكتور مختار يونس عن زميله الراحل أشرف عبد الغفور الذي تخرج من الدفعة الأولى لمعهد السينما، ووجه الحضور التحية لروحه.

بدأت فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة بالسلام الجمهوري، وبحضور عدد كبير من صناع السينما ونجومها، فيما شهد الحفل عرض فيلم بعنوان "فلسطين ومعاناة الشعوب"، والذي يتناول الإبادة الجماعية والتهجير العرقي ومعاناة الشعب الفلسطيني.