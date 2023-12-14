شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الجونة يحتفى بالعاملين في مجال الكلاكيت ويكرم خيري فرج ومحمد كيلاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة، احتفاء المهرجان بالعاملين في مجال الكلاكيت، حيث عرض فيلم عن الكلاكيت، ومنح خيري فرج ومحمد كيلاني تكريما خاصا، وهما من أشهر من عمل في مجال الكلاكيت بالسينما المصرية.

تأسس مهرجان الجونة في العام 2017، ويُعد أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، كما يهدف مهرجان الجونة السينمائي، إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والُمتحمس لها، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال فن السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي.

يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويسعى بحماس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به (منصة الجونة السينمائية)، وهي فعالية موجهة لصناعة السينما، خُلقت بهدف تطوير وتمكين صناع الأفلام المصريين والعرب، ومساعدتهم على إيجاد الدعم الفني والمالي اللازم.