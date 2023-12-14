بالصورة - إليسا تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة قبل حفلها في الرياض

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ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة اللبنانية إليسا صوراً لها قبل دقائق على إعتالائها المسرح و بداية حفلها الغنائي في الرياض الليلة، وقد ظهرت اليسا مرتدية بدلة مؤلفة من سترة وسروال منقوشان بالمربعات الخفيفة الملونة، ونالت الصور إعجاب المتابعين.
و حققت الفنانة إليسا، 3 ملايين و750 ألف مشاهدة، بكليبها الجديد بتمايل على الـ Beat، بعد طرحه يوم 30 يونيو عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.
فيديو كليب بتمايل على الـ Beat لـ إليسا، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي أمين نبيل، والكليب من إخراج انجي جمال.
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