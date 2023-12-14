بالصور- شمس الكويتية ترقص على الأنغام البدوية في الفيوم

ميرنا وليد - بيروت - تقوم الفنانة الكويتية شمس بجولة ممتعة في محافظة الفيوم، حيث سافرت في رحلة الى مصر مع مجموعة من الإعلاميين الشباب، وتضمن برنامج الرحلة العديد من الأنشطة والزيارات المثيرة.

رقصة إليسا ويسرا تتصدر الترند.. ومعلومة مفاجئة عن هذا الفيديو المنتشر لهما



بدأت الجولة بفطار في قرية "تونس" أمام بحيرة قارون، حيث قامت شمس والفريق بجولة في قرية تونس وزيارة المتاحف وأماكن صناعة الخزف. بعد ذلك، توجهوا في رحلة سفاري على متن سيارات رباعية الدفع لزيارة أهم المزارات والأماكن السياحية في صحراء الفيوم.

خلال الجولة، قامت شمس بالرقص على أنغام الأغاني البدوية، وتناولت الطعام المصري، الفطير والقشطة والعسل، مشيرة إلى أنها لأول مرة تجرب الفطير المشلتت، وقامت أيضًا بشراء بعض المنتجات البدوية التقليدية من منطقة الفيوم.

